Forum Place Ô Gestes

du jeudi 7 avril au vendredi 8 avril à Plaine de jeux des Dervallières – entrée côté piscine, Nantes

Venez découvrir de nombreux métiers en essayant les gestes professionnels : conduire un tracteur ou un bus, construire un avion ou porte-téléphone… et venez échanger avec les professionnels et formateurs.

Entrée libre

150 exposants présentent 30 pôles-métiers et formations

2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T16:00:00

