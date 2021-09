Le Mans Palais des congrès et de la culture Le Mans, Sarthe Forum Petite Enfance Palais des congrès et de la culture Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Forum Petite Enfance Palais des congrès et de la culture, 18 septembre 2021, Le Mans. Forum Petite Enfance

Palais des congrès et de la culture, le samedi 18 septembre à 14:00

Retrouvez les bibliothécaires jeunesse de la médiathèque Louis-Aragon pour 4 séances de lectures, à partager en famille, sur la thématique de l’autorité.

Entrée libre et gratuite

Découvrir des livres pour mieux se raconter Palais des congrès et de la culture Rue d’Arcole, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Palais des congrès et de la culture Adresse Rue d'Arcole, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Palais des congrès et de la culture Le Mans