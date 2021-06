Joinville-le-Pont Maison des Associations Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Forum Petite Enfance Maison des Associations Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Forum Petite Enfance Maison des Associations, 19 juin 2021-19 juin 2021, Joinville-le-Pont. Forum Petite Enfance

Maison des Associations, le samedi 19 juin à 09:30

Découvrez les possibilités d’accueil pour vos enfants de 0 à 3 ans. Rencontrez les professionnels de la petite enfance de votre Ville, crèches, assistantes maternelles, garde d’enfants à domicile… Pour toute information, contactez par téléphone au 01 49 76 60 00 ou par mail à [ram@joinvillelepont.fr](mailto:ram@joinvillelepont.fr)

Entrée libre

Découvrez les possibilités d’accueil pour vos enfants de 0 à 3 ans. Maison des Associations 2 place des canadiens joinville Joinville-le-Pont Paris – Canadiens Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T12:00:00

