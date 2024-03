Forum petite enfance Espace Lawrence Durrell Sommières, samedi 16 mars 2024.

C’est à l’occasion de la semaine Nationale Petite Enfance que la Communauté de communes du Pays de Sommières organise la 1ère édition du Forum Petite Enfance, afin de mettre à l’honneur le trio enfants, parents et professionnels.

Les objectifs sont multiples :

– Améliorer l’information des familles, mieux les accompagner en fonction de leurs besoins

– Lutter contre l’isolement et répondre aux questionnements

– Valoriser les actions existantes auprès des familles

– Favoriser la coopération entre acteurs ainsi que le travail dans la transversalité.

Cette matinée se veut un moment ressource pour les parents accompagnés de leurs enfants, afin de les aider à construire leur projet, et avoir un paysage le plus complet possible concernant les offres du territoire (public, associatif, privé…).

Cet évènement se prépare depuis le mois de septembre, nous faisons le constat d’une forte mobilisation de nos partenaires pour construire ensemble ce projet de forum, afin que les ressources de notre territoire puissent être accessibles à tous, et que chacun se sente légitime pour pousser la porte des institutions.

Une cinquantaine de professionnels vont animer cette matinée en proposant des stands d’information, des ateliers enfants/parents, des moments à partager avec les enfants, l’objectif étant aussi de ramener des idées à la maison et de les reproduire.

Ce projet de Forum Petite Enfance est né entre autres des retours des familles dans le cadre du questionnaire diffusé lors de l’élaboration du projet social de territoire et de service aux familles lié à la CTG (Convention Territoriale Globale) : besoins exprimés d’avoir plus d’information concernant les offres sur le territoire.

A la suite de ce forum, cette dynamique se poursuivra du 18 au 23 mars, avec la mise en place de « portes ouvertes » à la découverte de nos établissements.

Ce projet 2024 se clôturera au mois de juin par l’organisation d’une rencontre parents/professionnels dont le format est encore à la réflexion (conférence, théâtre/débat,….).

Programme complet : https://www.ccpaysdesommieres.fr/wp-content/uploads/2024/02/programme.pdf

