Forum « Partir à l’étranger »

Maison du Temps Libre, le mercredi 9 mars à 09:30

Et si, toi aussi, tu osais franchir les frontières ? Info Jeunes Limoges et ses partenaires te donnent rendez-vous au Forum « Partir à l’étranger » qui se tiendra le **Mercredi 9 mars 2022 de 9h30 à 17h30** à la Maison du temps libre à Limoges (derrière la Mairie). Tu rencontreras des professionnels qui pourront te guider dans tes projets de départ à l’étranger, répondre à tes interrogations, t’orienter sur les financements existants, identifier les organismes les plus appropriés ou bien t’informer sur les modalités pratiques d’une mobilité à l’étranger. Au programme : stands, mini-conférences, expositions, offres de mobilité à l’étranger, concours… et ce sur tous types de mobilité à l’international (études, stage, emploi, volontariat, vacances…). Tous les détails sur le forum sur le site [jeunealimoges.fr](https://www.jeunealimoges.fr/) et sur les réseaux sociaux d'[Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine](https://linktr.ee/InfoJeunes_NA). _Entrée libre et gratuite pour tout public_ _Pass vaccinal obligatoire_

Entrée libre et gratuite avec pass vaccinal

Et si, toi aussi, tu osais franchir les frontières ?

Maison du Temps Libre Limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T17:30:00