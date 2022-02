Forum « Partir à l’étranger » Maison du Temps Libre, 9 mars 2022, Limoges.

Un projet à l’international ? Job, études, stage, volontariat, séjour au pair, voyage sac à dos… ? Le Forum « Partir à l’étranger » est là pour informer les jeunes de Limoges et ses alentours sur les dispositifs et opportunités de départ à l’international. « Et si, moi aussi, j’osais franchir les frontières ? » : une question que de plus en plus de jeunes se posent. Tenter une expérience à l’étranger suppose dépassement de soi, curiosité, découverte et changement de repères. Que ce soit pour renforcer son CV, faire un break, s’engager, trouver du travail, faire le point sur son orientation ou encore développer son niveau linguistique, une mobilité à l’étranger est riche aussi bien sur le plan personnel, professionnel ou académique. C’est l’occasion d’explorer les possibles en franchissant les frontières et en s’imprégnant de la culture d’autres pays. Dans cette optique, Info Jeunes Limoges en partenariat avec la Maison de l’Europe-EUROPE DIRECT Limousin, l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine et le DAREIC de l’Académie de Limoges organisent le Forum « Partir à l’étranger »le mercredi 9 mars 2022 de 9h30 à 17h30 à la Maison du Temps libre (derrière la Mairie) à Limoges. Au programme : stands, mini-conférences, expositions, offres de mobilité à l’étranger, concours… et ce sur tout type de mobilité à l’international (études, stage, emploi, volontariat, vacances…). Cela sera l’occasion pour les jeunes de rencontrer en continu des professionnels qui pourront les guider dans leur projet de mobilité internationale, répondre à leurs interrogations, les orienter dans les financements existants, identifier les organismes les plus appropriés à leur projet ou bien les informer sur les modalités pratiques d’une mobilité à l’étranger. A la suite du forum, il sera toujours possible de s’informer sur les opportunités de départ à l’étranger et les structures ressources sur le portail régional somobilite.fr (possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller).

Entrée libre

