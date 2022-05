Forum Partir à l’étranger de Périgueux Esplanade Robert Badinter Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Forum Partir à l’étranger de Périgueux Esplanade Robert Badinter, 11 mai 2022, Périgueux. Forum Partir à l’étranger de Périgueux

Esplanade Robert Badinter, le mercredi 11 mai à 15:00

### Nous serons au forum Partir à l’étranger : toutes les clés, organisé par le Centre Informations Jeunesse de Périgueux, le mercredi 11 mai 2022 à partir de 15h00. Venez nous rencontrer pour découvrir les progammes de mobilité que vous pouvez solliciter pour partir à l’étranger : jobs, volontariats, au pair, stages, chantiers de bénévoles…

Gratuit

Nous vous informons sur les différents programmes de mobilité à l’étranger, plus spécialement au sein de l’Union européenne. Esplanade Robert Badinter Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Esplanade Robert Badinter Adresse Périgueux Ville Périgueux lieuville Esplanade Robert Badinter Périgueux Departement Dordogne

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Forum Partir à l’étranger de Périgueux Esplanade Robert Badinter 2022-05-11 was last modified: by Forum Partir à l’étranger de Périgueux Esplanade Robert Badinter Esplanade Robert Badinter 11 mai 2022 Esplanade Robert Badinter Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne