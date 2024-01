Forum parentalité sur la santé mentale Espace Reuilly Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 10h00 à 14h00

.Tout public. gratuit

La 2ème édition du forum parentalité se tiendra le 20 janvier 2024 autour de la santé mentale et sur des problématiques clés remontées par les professionnels et familles de l’arrondissement : les épisodes dépressifs, le harcèlement, le décrochage scolaire.

Forum parentalité sur la santé mentale

Où : Espace Reuilly – 1, Rue Riesener, 75012, PARIS

Quand : Samedi 20 janvier 2024 – 10h-14h

Accessible aux personnes à mobilité réduite

L’association Môm’Frenay sera présente et proposera un accueil des enfants de 4 à 11 ans afin de permettre aux parents de profiter au mieux des temps d’échanges avec les professionnel·les.

Cet évènement réunira des professionnel·es de santé, des acteurs de l’accompagnement social généraliste et spécialisé, des acteurs de la parentalité et de la jeunesse et des associations de prévention.L’objectif de ce forum est d’apporter aux parents d’enfants et d’adolescents confrontés ou intéressés par cette thématique, des informations, des orientations, un soutien ou seulement proposer un échange avec des professionnel·es de tous horizons afin d’apporter des réponses aux questions qu’ils peuvent se poser sur le sujet.

Programme

10h-10h30

Accueil des familles : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries et accueil des enfants de 4 à 11 ans par Môm’Frenay

10h30-10h45

Introduction par Mme Emmanuelle Pierre-Marie, Mairie du 12e arrondissement

10h45-11h45

Table ronde introductive animée par Madame Isabelle Rocca, Adjointe à la Maire du 12e arrondissement en charge des affaires scolaires, des nouveaux apprentissages, de la parentalité et des familles, en présence du Dr Franceschini-Mandel, Responsable du Centre Médico-Psychologique enfants/adolescents du 12e arrondissement et de Madame Christelle Gautherot, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) au sein de l’Académie de Paris.Inscription conseillée

12h45-14h

Groupe de parole animé par l’association Phare enfants-parents : « Harcèlement scolaire : comment soutenir mon enfant ? »Attention jauge limitée

Stands en accès libre / 11h45 – 14h

– Service social de proximité et Service Social Scolaire (Direction des Solidarités de la Ville de Paris)o Présentation de l’accompagnement social proposé aux familles et aux élèves des écoles publiques du 12e

– Service Social en faveur des élèves (Rectorat de Paris)o Présentation de l’accompagnement social proposé aux familles et aux élèves des collèges publics du 12e

– CAF / Centre social Charentono Information sur les dispositifs de répit parentalet de soutien à la parentalité, sur les aides relatives à l’accès aux droits et sur les lieux d’accueil enfants/parents

– Centres sociaux Maurice Ravel et Annie Fratellinio Présentation du dispositif Point Information Jeunesse (PIJ)et de leur offre dédiée aux familles et au soutien à la parentalité

– Centre Paris Anim’ La Maison des Ensembleso Atelier de prévention sur le cyberharcèlement

– Maison des Liens Familiaux (Fondation Olga Spitzer)o Échange et information sur la médiation familiale

– Ecole des Parents et des Éducateurso Information sur la ligne d’écoute anonyme et gratuite « Fil santé jeunes » tenue par des psychologues (mal-être, épisodes dépressifs, pensées suicidaires..) et sur le Centre Médico-psychologique dédié au soutien à la parentalité

– Quartier Jeunes (Ville de Paris) Présentation de Quartier Jeunes et de sa permanence santé gratuite

– Centre Médico-Psychologique Adultes Saint Eloi Information et sensibilisation sur les Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)

– Phare enfants-parentso Présentation des missions de l’association sur la prévention du mal-être et du suicide chez les jeunes(accompagnement individuel et en groupe, soutien à la parentalité, aide à distance, interventions en milieu scolaire)

– Centre d’évaluation pour Jeunes Adultes et Adolescents (C’JAAD)o Présentation des missions de la structure. Comment distinguer une crise d’ado de l’apparition de troubles psychiques nécessitant une évaluation et une prise en charge ?

– Quokka Présentation des actions de l’association à destination des parents d’ados ou préados, notamment sur le volet des souffrances à l’école (harcèlement, phobie scolaire)

Espace Reuilly 1 rue Riesener 75012 Paris

Contact : https://mairie12.paris.fr/pages/evenement-forum-parentalite-sur-les-sante-mentales-samedi-20-janvier-2024-10h-14h-espace-reuilly-25654

