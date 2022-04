Forum ouvert : Quelle stratégie pour Mellois en Poitou ? Melle, 7 mai 2022, Melle.

Forum ouvert : Quelle stratégie pour Mellois en Poitou ? Melle

2022-05-07 – 2022-05-07

Melle 79500 Melle

EUR Forum ouvert à tous : Quelle stratégie pour Mellois en Poitou ?

Samedi 7 mai de 14h à 17h salle Jacques Prévert à Melle

La communauté d communes élabore son projet de territoire avec vous

Venez participer pour donner un cap aux actions de la communauté de communes pour les 10 ans à venir

Valoriser notre ruralité, la rendre toujours plus attractive et plus solidaire

Un projet de territoire pour définir une vision commune du territoire que nous voulons habiter en 2030 et renforcer notre sentiment d’appartenance à Mellois en Poitou

Un projet de territoire pour donner un cap aux politiques publiques et servir de cadre de référence pour les relations entre la communauté de communes, les communes, les habitants et les partenaires

Renseignements : projetdeterritoire@melloisenpoitou.fr

Melle

