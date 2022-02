Forum OCOVA Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Forum OCOVA Les Orres, 8 mars 2022, Les Orres.

2022-03-08

Les Orres Hautes-Alpes Les Orres Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 18è édition du forum OCOVA // TRANSITIONS POUR LA MONTAGNE DE DEMAIN : RÉALISATIONS & PERSPECTIVES +33 4 92 44 01 61 https://www.ocova.eu/ Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture Les Orres

