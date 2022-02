Forum Objectif Jobs de Villeneuve-sur-Lot Mairie de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Mairie de Villeneuve-sur-Lot, le mercredi 30 mars à 14:00

### « OBJECTIF JOBS » se tiendra cette année mercredi 30 mars 2022 Le Bureau d’information jeunesse (BIJ) organise dans le hall de la mairie, un forum destiné aux jeunes afin de leur permettre de trouver un job d’été. Mais pas seulement…

Nous vous informons sur la mobilité internationale et les différents programmes de mobilité à l’étranger. Mairie de Villeneuve-sur-Lot 3 boulevard de la république Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T17:00:00

