Forum National de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale Niort Niort, mardi 30 janvier 2024.

Forum National de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale Cette édition 2024 marque les 10 ans du Forum National de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale. 30 janvier – 1 février Niort Sur inscription

Ce temps fort de l’ESS souhaite, avec ses partenaires nationaux et régionaux, valoriser le dynamisme et la modernité des projets et des acteur-rice-s existant-e-s sur l’ensemble du territoire.

Pour cette édition, c’est sous la grande thématique « L’ESS est un modèle économique où création de richesses ne rime pas avec destruction de ressources, mais un système qui prend soin des territoires, des personnes et du vivant.» que les organisateurs, la CRESS Nouvelle Aquitaine et ESS France, ont lancé l’appel à contributions afin de co-construire le programme avec les acteurs du territoire. Plus de 300 contributions ont été reçues !

Pendant 3 jours, le Forum de l’ESS & de l’IS proposera des conférences, des ateliers participatifs ou encore des expositions où les 2000 participant·es attendu·es pourront vivre et faire vivre les valeurs de l’ESS.

Avec la célébration des 10 ans de la loi Hamon, la présentation des vœux ESS nationaux et l’annonce des grands événements de l’année, cette 7e édition sera également ponctuée de temps forts festifs et conviviaux.

Une opportunité unique pour se former, inspirer, réfléchir et débattre autour de ce modèle économique respectueux et ambitieux qu’est l’Économie Sociale et Solidaire.

