2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 16:00:00 16:00:00

Forum multisports à Morée. Venez découvrir les clubs sportifs et associations locales des alentours (Morée, Fréteval, Pezou…). Profitez en pour essayer les différents sports (tennis, ping pong, football, judo…) Quel sport allez-vous choisir pour la rentrée prochaine ?

