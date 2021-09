Forum mondial Normandie pour la Paix Caen, 30 septembre 2021, Caen.

Forum mondial Normandie pour la Paix 2021-09-30 – 2021-10-01 Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames

Caen Calvados

La 4ème édition du Forum mondial pour la paix abordera le thème ” Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? ” autour de points de vue d’experts, de représentants politiques et de la société civile internationaux.

Au programme :2 grandes conférences plénières,1 soirée culturelle autour d’artistes et d’écrivains sur le thème de la culture et de l’éducation au service de la paix, en partenariat avec la représentation française de l’Unesco,21 débats dont 5 dédiés à la jeunesse,Le Village pour la Paix, qui réunira dans le parc de l’Abbaye, une librairie éphémère, des expositions, des animations, des concerts, des rencontres avec des ONG et associations…De nombreuses initiatives proposées avec les partenaires du programme “Normandie pour la Paix” parmi lesquels l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), Open Diplomacy, Le cercle des économistes, Leaders pour la Paix…Des temps forts jeunesse dont la remise du Prix Liberté et le programme pédagogique Walk the Global Walk.

Les conditions d’accueil du public seront adaptées dans le strict respect des règles sanitaires.

La 4ème édition du Forum mondial pour la paix abordera le thème ” Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? ” autour de points de vue d’experts, de représentants politiques et de la société civile internationaux…

https://www.normandiepourlapaix.fr/forum-2021-gouverner-la-paix

La 4ème édition du Forum mondial pour la paix abordera le thème ” Paix mondiale et sécurité globale : comment gouverner la paix ? ” autour de points de vue d’experts, de représentants politiques et de la société civile internationaux.

Au programme :2 grandes conférences plénières,1 soirée culturelle autour d’artistes et d’écrivains sur le thème de la culture et de l’éducation au service de la paix, en partenariat avec la représentation française de l’Unesco,21 débats dont 5 dédiés à la jeunesse,Le Village pour la Paix, qui réunira dans le parc de l’Abbaye, une librairie éphémère, des expositions, des animations, des concerts, des rencontres avec des ONG et associations…De nombreuses initiatives proposées avec les partenaires du programme “Normandie pour la Paix” parmi lesquels l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), Open Diplomacy, Le cercle des économistes, Leaders pour la Paix…Des temps forts jeunesse dont la remise du Prix Liberté et le programme pédagogique Walk the Global Walk.

Les conditions d’accueil du public seront adaptées dans le strict respect des règles sanitaires.

dernière mise à jour : 2021-09-19 par