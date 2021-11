La Rochelle Espace Giraudeau Charente-Maritime, La Rochelle Forum Mobilité internationale Espace Giraudeau La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Forum Mobilité internationale

Espace Giraudeau, le jeudi 25 novembre à 15:30

Espace Giraudeau, le jeudi 25 novembre à 15:30

C’est parti ! Le Forum de la Mobilité Internationale, organisé par le CDIJ La Rochelle revient, comme tous les ans, avec des professionnels pour vous informer sur vos projetsà l’international. Que ce soit pour l’emploi, les stages, les études, l’engagement, les pays, lesaides financières…vous trouverez les réponses à vos questions ! Au programme : tables rondes, stands, concours… Venez passer un après-midi pour enrichir vos futurs projets. **Rendez-vous le jeudi 25 novembre 2021 de 15h30 à 18h30 à l’Espace Giraudeau à La Rochelle.** ATTENTION ! Pass-sanitaire obligatoire, en fonction des consignes sanitaires envigueur ! [Inscription conseillée](https://framaforms.org/covid-19-fmi-inscriptions-1634563786) [Plus d’infos ici.](https://www.infojeunesse17.com/agenda/forum-mobilite-internationale-2)

Entrée libre

Le centre Info Jeunes de La Rochelle (CDIJ) organise un forum mobilité internationale pour t'informer sur les possibilités de départ à l'étranger. Espace Giraudeau 25 Avenue du Président Kennedy, 17000 La Rochelle

2021-11-25T15:30:00 2021-11-25T18:30:00

