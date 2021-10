Forum mobilité internationale espa bocapole, 13 octobre 2021, Bressuire.

Forum mobilité internationale

espa bocapole, le mercredi 13 octobre à 10:00

Le service jeunesse de l’Agglomération du Bocage Bressuirais te propose de découvrir les programmes de mobilité et les contacts qui te permettront de mettre UN MAXIMUM DE CHANCES DE TON CÔTÉ pour faire de ton séjour à l’étranger une expérience réussie. Au programme: • Exposition Eurodesk : l’Europe c’est possible • Offres de stages et d’emplois à l’étranger • Conférence à 10h et à 14h, animée par les professionnels de la mobilité internationale de l’Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – site de Poitiers et de la Maison de l’Europe de Niort. Elle sera suivie d’un temps d’échange et d’information: – Stages, jobs, études et volontariat – Partir dans le cadre des programmes ERASMUS+ et Corps Européen de Solidarité – Chantiers, volontariat et Service civique à l’international – L’information européenne près de chez vous (Europ Direct Vienne/Deux-Sèvres)

Accès sur présentation du pass sanitaire (test possible sur place)

Conférences à 10h00 et à 14h00 suivie d’un temps d’échange sur la mobilité internationale

espa bocapole 79300 Bressuire Bressuire Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T16:00:00