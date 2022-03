Forum mobilité Espace culturel André Malraux, 25 mars 2022, Ribérac.

Le service Mobilité Interculturel de la [Communauté de Communes du Périgord Ribéracois](https://www.somobilite.fr/acteurs-mobilite-internationale-nouvelle-aquitaine/communaute-de-communes-du-perigord-riberacois), conseiller So Mobilité en Dordogne, organise un **Forum mobilité le vendredi 25 mars à partir de 14h00** à l’Espace culturel André Malraux à Ribérac. Viens te renseigner sur les possibilités de départ à l’étranger et vivre des moments interculturels avec des volontaires internationaux ! Au programme : Escape game, ateliers, jeux, cuisine du monde, stands infos et expo. L’entrée est libre et gratuite. Des concerts seront organisés pour clôturer la journée au tarif de 5 euros. Plus d’infos sur [Facebook](https://www.facebook.com/CCPR24mobilite) et au 06 33 03 72 63.

Espace culturel André Malraux Pl. Joseph Debonnière, 24600 Ribérac Ribérac Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T23:59:00