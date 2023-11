Bourse aux jouets Forum , MIMIZAN Mimizan, 25 novembre 2023, Mimizan.

Mimizan,Landes

Dépôt de vêtement, le 23 et 24 novembre pour les adhérents

Vente pour tout public samedi 24 et dimanche 25 novembre

Le Père Noël à confirmé sa venue dimanche 26 novembre à 15h

Renseignement au: 0603994753.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Forum , MIMIZAN

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Clothing depot, November 23 and 24 for members

Sale for the general public on Saturday November 24 and Sunday November 25

Santa Claus has confirmed his arrival on Sunday November 26 at 3pm

For further information: 0603994753

Depósito de ropa los días 23 y 24 de noviembre para los socios

Venta al público en general el sábado 24 y el domingo 25 de noviembre

Papá Noel ha confirmado su llegada el domingo 26 de noviembre a las 15.00 horas

Para más información: 0603994753

Kleiderabgabe am 23. und 24. November für Mitglieder

Verkauf für jedermann am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. November

Der Weihnachtsmann hat sein Kommen für Sonntag, den 26. November um 15 Uhr bestätigt

Weitere Informationen unter: 0603994753

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Mimizan