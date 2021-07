Jublains Jublains Jublains, Mayenne FORUM MÉTIERS D’ART : LE MÉTIER DE TISSERANDE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Jublains Mayenne Jublains EUR 25 Avec Sylvie Wujek (lelientissé).

Sylvie vous propose de découvrir le tissage et le métier à tisser, les séances d’initiation découverte se déroulent sur des petits métiers à tisser de table. Vous réaliserez votre « tissu » pour l’appliquer ensuite sur une pochette. Le Forum Métiers d’Art à Jublains est composé d’ateliers d’artisans, une salle de médiation, une salle d’exposition et une boutique éphémère. C’est un lieu d’échange, de partage de savoir-faire,de découverte des métiers de l’artisanat d’art. contact@forumdesmetiersdart.com +33 2 43 04 97 92 Avec Sylvie Wujek (lelientissé).

