L’Art du Savoir-Faire en Mayenne Forum Métiers d’Art, 31 mars 2023, Jublains. L’Art du Savoir-Faire en Mayenne 31 mars – 2 avril Forum Métiers d’Art Les JEMA sont un moment privilégié pour découvrir les Métiers d’Art.

Le Forum accueille un collectif de douze artisans d’Art mayennais, avec des expositions, démonstrations, ventes, ateliers. Pour cette édition, le Forum Métiers d’Art ouvre ses portes le vendredi 31 mars, de 14h00 à 18h30 pour les scolaires et le grand public. Les élèves pourront rencontrer 5 artisans d’art pour discuter de leurs parcours, formations, métiers et assister à des démonstrations. Le Samedi et le Dimanche, douze artisans seront présents pour vous partager leur métier passion…

Vous pourrez découvrir une exposition photos (en cours de création) autour des Artisans d’Art de Mayenne Communauté.

Un programme d'ateliers (sur inscription) sera mis en place pour découvrir le geste et la matière.

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 tourneur sur bois bijoux en bois Dorothée Bajeux

