Mayenne Jublains Mayenne EUR 29 Nouez, tressez, renouez, créer une suspension pour plante… avec Nathalie Pour les 12 ans et plus

Sur réservation Le Forum Métiers d’Art à Jublains propose des ateliers de découverte de savoir-faire d’artisans d’art . contact@forumdesmetiersdart.com +33 6 08 95 91 52 http://www.forumdesmetiersdart.com/ Forum Métiers d’Art 9 rue du Temple Jublains

