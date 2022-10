FORUM MÉTIERS D’ART : FABRIQUEZ VOS SURPRISES DE NOËL AVEC LES NININETS

FORUM MÉTIERS D’ART : FABRIQUEZ VOS SURPRISES DE NOËL AVEC LES NININETS, 24 octobre 2022, . FORUM MÉTIERS D’ART : FABRIQUEZ VOS SURPRISES DE NOËL AVEC LES NININETS



2022-10-24 10:00:00 – 2022-10-24 11:30:00 EUR 18 Apprendre les bases du Macramé, Nouez, tressez, renouez, pour créer un porte-clé fait main.. avec Nathalie Pour les 8/12 ans

Sur réservation Le Forum Métiers d’Art à Jublains propose des ateliers de découverte de savoir-faire d’artisans d’art . dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville