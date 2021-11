Jublains Jublains Jublains, Mayenne FORUM MÉTIERS D’ART : BOUTIQUE DE NOËL Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

FORUM MÉTIERS D'ART : BOUTIQUE DE NOËL Jublains, 23 novembre 2021

2021-11-23 – 2021-11-23

La Boutique du FMA se prépare à vous accueillir pour Noël, 30 artisans d'art vous propose des créations uniques et originales pour faire ou se faire plaisir.

La nouveauté est l'installation dans la grande salle de meubles, méridienne, d'objet de décoration…. un intérieur comme à la maison ou presque.

Les samedis, retrouvez des artisans d’art pour de petits marchés (3 à 6 artisans) qui ne sont pas présents en boutique. Le Forum Métiers d’Art à Jublains est composé d’ateliers d’artisans, une salle de médiation, une salle d’exposition et une boutique éphémère. C’est un lieu d’échange, de partage de savoir-faire,de découverte des métiers de l’artisanat d’art. contact@forumdesmetiersdart.com +33 2 43 04 97 92 La Boutique du FMA se prépare à vous accueillir pour Noël, 30 artisans d’art vous propose des créations uniques et originales pour faire ou se faire plaisir.

La nouveauté est l’installation dans la grande salle de meubles, méridienne, d’objet de décoration…. un intérieur comme à la maison ou presque.

Les samedis, retrouvez des artisans d'art pour de petits marchés (3 à 6 artisans) qui ne sont pas présents en boutique.

