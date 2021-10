Jublains Jublains Jublains, Mayenne FORUM MÉTIERS D’ART : ATELIER GRAVURE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Alice de « l’Escargot volant » vous propose deux types d’ateliers de gravure que vous pourrez refaire chez vous sans avoir besoin de beaucoup de matériel.

Le premier est un atelier gravure à la pointe sèche sur tétra-pack, vous réaliserez des marques pages, cartes ou ex-folio en petits formats, le second est un atelier taille en creux type tampon pour réaliser des impressions, ces ateliers n’utilisent que des produits sans solvant ni acide fort. Le Forum Métiers d’Art à Jublains est composé d’ateliers d’artisans, une salle de médiation, une salle d’exposition et une boutique éphémère. C’est un lieu d’échange, de partage de savoir-faire,de découverte des métiers de l’artisanat d’art. contact@forumdesmetiersdart.com +33 6 08 95 91 52 Réservation obligatoire.

