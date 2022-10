Forum M.E.T (Métier Emploi Travail) Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Forum M.E.T (Métier Emploi Travail)
2022-11-24 09:30:00 – 2022-11-24 17:00:00

40 Avenue Charles de Gaulle Gymnase René Forestier Thiviers Dordogne

2022-11-24 09:30:00 – 2022-11-24 17:00:00

Dordogne La 3ème édition du Forum MET a pour objectifs de faire découvrir les métiers, ainsi que les offres de stage et d’emploi proposés au sein des entreprises du Périgord Vert. Organisation Communauté de Communes Périgord-Limousin avec la Mission Locale du Haut Périgord et le Club entreprises – XV Haut Périgord La 3ème édition du Forum MET a pour objectifs de faire découvrir les métiers, ainsi que les offres de stage et d’emploi proposés au sein des entreprises du Périgord Vert. +33 6 75 84 60 95 ccpl

