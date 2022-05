FORUM LOCAL DU NUMÉRIQUE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

FORUM LOCAL DU NUMÉRIQUE Espace Saugonna 2 rue de la Gare Mamers

2022-05-10 16:00:00 – 2022-05-10 19:30:00

Mamers Sarthe Cet évènement, coorganisé par Sarthe Numérique, Sartel et la communauté de communes, a pour objectif de permettre : • La rencontre entre les opérateurs de services internet et les clients potentiels ;

• L’information des habitants sur leur éligibilité ;

• L’information des habitants sur le processus de raccordement (rôle de l’opérateur commercial, rôle de l’opérateur d’infrastructure) ;

