Marché de Noël Forum Ligueil, 10 décembre 2023, Ligueil.

Ligueil,Indre-et-Loire

Plus de 40 Artisans, Créateurs & Commerçants LOCAUX !

Vin chaud & Buvette.

Restauration sur place (huîtres, tartiflette & gâteaux).

Présence du Père Noël toute la journée.

Entrée gratuite..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Forum

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Over 40 LOCAL Craftsmen, Designers & Traders!

Mulled wine & refreshments.

On-site catering (oysters, tartiflette & cakes).

Santa Claus present all day.

Free admission.

Más de 40 artesanos, diseñadores y comerciantes locales

Vino caliente y refrescos.

Catering in situ (ostras, tartiflette y pasteles).

Papá Noel presente todo el día.

Entrada gratuita.

Über 40 lokale Kunsthandwerker, Designer und Händler!

Glühwein und Getränke.

Verpflegung vor Ort (Austern, Tartiflette & Kuchen).

Der Weihnachtsmann ist den ganzen Tag über anwesend.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire