2023-02-02 14:00:00

Le forum réunira des acteurs locaux (MSA, ADMR, France Service, CC Lot & Tolzac, PTA 47, Soliha) et permettra aux participants de s'informer sur les ressources présentes localement pour les accompagner dans leurs démarches. Il 'adresse principalement aux retraités et séniors du territoire.

