[forum] Les Journées du Management Culturel La Maison des métallos Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

Les droits culturels sont une partie intégrante des droits humains. Ils sont souvent méconnus, et font l’objet de moins d’attention par rapport à d’autres droits comme les droits politiques, civils, économiques et sociaux.

L’enjeu de ces droits est de reconnaître aux personnes

la liberté de choix de leurs références culturelles et l’égale dignité

de ces références. La Déclaration de Fribourg en définit huit : la

liberté de chacun de choisir son identité, la reconnaissance de la diversité des références culturelles, la légitimité de chaque patrimoine culturel, le droit de choisir ses communautés d’appartenance, le droit de participer à la vie culturelle, le droit à l’éducation et à la formation, le droit à l’information et la communication, et le droit à la coopération.

Les

droits culturels sont reconnus comme un cadre de référence pour

l’action publique, et au sein du secteur culturel, ils sont

l’opportunité de situer nos actions dans un cadre plus large contribuant

à une société plus apaisée, inclusive et durable.

Au cours de cette journée, nous analyserons plus précisément ce que recouvrent ces droits et nous regarderons comment les mettre en œuvre concrètement dans nos missions et pratiques culturelles.

A

travers des interventions d’experts, des ateliers interactifs et des

échanges fructueux, nous aurons l’opportunité d’explorer ensemble les

nouvelles perspectives qu’offrent la reconnaissance et la promotion des

droits culturels dans nos pratiques quotidiennes.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager cette expérience de formation et de partage !

Journées professionnelles ouvertes à toutes les personnes travaillant dans le secteur culturel, les JMC proposent des tables rondes, des ateliers, des rencontres, en plénière et en petits groupe. Les Journées du Management culturel sont pensées et mises en œuvre par des bénévoles de l’association Dauphine Culture.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

