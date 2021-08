FORUM Les Clés de l’Employabilité en Santé à distance, 16 septembre 2021, Paris.

FORUM Les Clés de l’Employabilité en Santé

à distance, le jeudi 16 septembre à 09:30

**Les objectifs de l’événement :** ———————————- Le maintien dans l’emploi en Nouvelle-Aquitaine : La position des partenaires de l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine Les acteurs clés sur le territoire à mobiliser & les aides et solutions à votre disposition Zoom sur les reconversions professionnelles et les évolutions de parcours au sein des Branches de la Santé Privée Partager les bonnes pratiques en matière de maintien dans l’emploi, d’intégration de nouveaux collaborateurs Connaître et participer à une expérimentation régionale de votre OPCO sur les questions relatives à la prévention et la promotion de la santé au travail : la Solution Santéo ### **A qui s’adresse le forum ?** Le forum « Les clés de l’employabilité en Santé » s’adresse aux fonctions dirigeantes de structures adhérentes à l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine au périmètre régional, aux fonctions RH et aux Instances Représentatives du Personnel. ### Programme détaillé : Jeudi 16 septembre 2021 • 09:20 › 16:15 09:20 Accueil des participants/réglages connexion et technique 09:30 Mot d’ouverture Les missions de l’OPCO Santé & son périmètre Etat des lieux du secteur : les enjeux de recrutement et de fidélisation 10:00 Table ronde Quelles sont les politiques publiques à l’œuvre pour répondre aux enjeux du maintien dans l’emploi des salariés de la Santé Privée ? Quelles sont leurs déclinaisons et les actions menées au périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine ? 12:00 Questions de la salle 12:30 Temps de déjeuner libre 13:45 Accueil des participants/réglages connexion et technique 14:00 › 16:15 Participation à 2 ateliers laissé au choix de l’adhérent Atelier n°1 Mobilité et carrière Renforcer les compétences professionnelles des salariés, les rendre acteurs de leur parcours, les accompagner dans leur mobilité interne pour répondre au mieux aux enjeux de développement des structures. Atelier n°2 : L’intégration dans les secteurs de la Santé Préparer le renouvellement des générations et répondre aux enjeux d’attractivité : la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective, les Parcours Emploi Compétences, les Aides à l’embauche et à l’emploi Atelier n°3 La reconversion professionnelle dans les secteurs de la Santé Envie de changer de métier ? De se former ? De savoir où trouver les informations sur les parcours ? Accompagner ou accueillir les reconversions professionnelles de vos salariés ou futurs salariés ? Atelier n°4 : Solution Santéo : prévention et promotion de la santé au travail Vous accompagnez dans le déploiement d’une démarche de prévention et de promotion de la santé au travail au sein de votre établissement & Professionnaliser les collaborateurs de votre établissement & Faciliter un ancrage durable de votre démarche.

Une journée dédiée aux politiques de l’emploi et de l’insertion, rassemblant des acteurs et partenaires, institutionnels et adhérents de l’Opco Santé Nouvelle-Aquitaine.

à distance à distance Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T09:30:00 2021-09-16T16:30:00