Paris Bal Folk – BAL – Passant Par Paris + Le Vilain Supplice Mardi 24 janvier 2023, 19h00 Forum Léo Ferré, Ivry-sur-Seine (94)

à partir de 10€

avec Le Vilain Supplice et Passant Par Paris

***PROGRAMMATION*****– Passant Par ParisLudovic Rio : accordéon chromatiqueMarion Blanchard : chantOlivier Sulpice : mandole, banjoFB : https://www.facebook.com/passantparparisVIDEO : https://youtu.be/7t7HrCjZhd0– Le Vilain SuppliceOlivier Sulpice : banjo , accordéon //Ronan Vilain : chant , guitareduo bal folk trad nozhttps://www.facebook.com/levilainsupplice/vidéo : https://youtu.be/cWaU_eVmsNw ***HORAIRES***19h00 : ouverture de l’entrée19h15 – 20h15 : Initiation20h30 – 23h30 : Bal ***TARIFS***Entrée : 10€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ d’adhésion obligatoire si c’est votre première venue de la saison (octobre 2022 >> septembre 2023)Billetterie : ***LIEU***Le Forum Léo Ferré nous fait l’honneur de nous ouvrir ses portes. Saurez vous traverser le périph pour répondre à l’invitation ?jauge des entrées à 100 personnes, réservation obligatoire. ***CONSIGNES***Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. à Mardi ! Attention ce bal est au Forum Léo Ferré lisez bien la description pour comprendre le fonctionnement du lieu et du bal ! Cette saison, plus de bal hebdomadaires pour le moment, mais ça ne veut pas dire plus de bal du tout !Alors « sauvez la date » !– Passant Par Paris– Le Vilain Supplice19h00 : ouverture de l’entrée19h15 – 20h15 : Initiation20h30 – 23h30 : BalEntrée : 10€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ d’adhésion obligatoire si c’est votre première venue de la saison (octobre 2022 >> septembre 2023)Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/paris-bal-folk/evenements/paris-bal-folk-bal-passant-par-paris-le-vilain-supplice Consommations sur place encouragées et nécessaires !Pas de restauration sur place, vous pouvez amener vos plats mais PAS VOS BOISSONS Le lieu fonctionnera sur les vente du bar, les entrées paieront les musiciens et techniciensLe Forum Léo Ferré nous fait l’honneur de nous ouvrir ses portes. Saurez vous traverser le périph pour répondre à l’invitation?jauge des entrées à 100 personnes, réservation obligatoire.Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. à Mardi ! source : événement Paris Bal Folk – BAL – Passant Par Paris + Le Vilain Supplice publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T19:00:00+01:00

2023-01-24T23:30:00+01:00

Lieu Forum Léo Ferré, Ivry-sur-Seine (94) Adresse 11, Rue Barbès Forum Léo Ferré, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Forum Léo Ferré, Ivry-sur-Seine (94) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//