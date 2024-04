Forum Le Rdv de l’emploi Salle festive Saint-Étienne-du-Rouvray, mardi 9 avril 2024.

Forum Le Rdv de l’emploi Le premier forum de l’emploi par Saint-Étienne-du-Rouvray. Mardi 9 avril, 09h30 Salle festive Entrée libre

Rendez-vous le mardi 9 avril, de 9h30 à 18h30 à la salle festive (40 rue des coquelicots) pour le salon du Rdv de l’emploi.

Au programme :

– Rencontre avec des recruteurs et des organismes de formation

– Mur des offres d’emploi

– Animations et tables rondes pour booster votre recherche d’emploi

Plus de 200 offres à pourvoir !

Salle festive 40 rue des coquelicots76 Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie