Forum « Le printemps de l’emploi » jeudi 21 mars au Point Paris Emploi du 10e Point Paris Emploi du 10e Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 21 mars 2024

de 09h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit

Un forum dédié à l’emploi le jeudi 21 mars 2024 de 9h à 13h et de 14h à 17h au Point Paris Emploi du 10e arrondissement.

Le printemps de l’emploi est un forum dédié à l’emploi organisé par l’agence France Travail de Paris centre, le bureau de l’Emploi de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi de la Ville de Paris, l’APEC et l’EPEC. Il se tiendra le jeudi 21 mars 2024 de 9h à 13h et de 14h à 17h au Point Paris Emploi du 10e arrondissement (PPE10).

Plus de 400 postes sont à pourvoir.

Inscriptions par tranche horaire de 2 heures :

Point Paris Emploi du 10e 209 rue Lafayette 75010

Contact :

VDP