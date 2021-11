Lille Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille, Nord [FORUM] LE CARREFOUR DES INITIATIAVES Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille Catégories d’évènement: Lille

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel, le mercredi 17 novembre à 15:00

Rencontrez, au sein du même espace, plusieurs structures lilloises impliquées sur la thématique des migrations et de l’éducation. Futurs professionnels de l’éducation et du travail, ou simple citoyen, venez échanger et découvrir leurs projets. Organisé par le GRDR Migration – Citoyenneté – Développement et un collectif d’associations présentes sur place. Métro ligne 2 Porte de Valenciennes / V’Lille station Auberge de jeunesse

Gratuit sur inscriptions

Un village associatif dédié à l’éducation des personnes migrantes Auberge de jeunesse Stéphane Hessel 235 boulevard Paul Painlevé, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:00:00

