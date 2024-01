Forum « Journée mondiale des zones humides » La passerelle Meschers-sur-Gironde, samedi 10 février 2024.

Forum « Journée mondiale des zones humides » La passerelle Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tout au long de la journée, venez à la rencontre des acteurs des marais de Gironde impliqués dans la gestion et la préservation des zones humides. Découvrez les stands et expositions proposés et venez échanger avec les équipes des différentes structures.

La passerelle 81 rue Paul Massy

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine biosphere-environnement@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00



L’événement Forum « Journée mondiale des zones humides » Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2024-01-25 par Destination Royan Atlantique