Forum Jobs Limoges square Jacques Chirac Limoges, mercredi 10 avril 2024.

De 13h à 18h. A la maison du Temps libre (derrière la mairie).

Le Forum Jobs est un événement organisé par Info Jeunes Limoges et ses partenaires à destination des jeunes qui sont à la recherche d’un job en France ou à l’étranger, de conseils pour en décrocher un.

Au programme plus de 1000 offres de jobs dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’animation, l’industrie, le commerce, la propreté, l’hôtellerie-restauration, la santé et les services à la personne. Plus de 20 entreprises seront présentes pour rencontrer et présélectionner les candidats.

Au programme recruteurs, offres de jobs, ateliers CV et lettre de motivation, se préparer aux entretiens de recrutements, trouver un job à l’étranger, des idées pour ton été…

Entrée libre et gratuite pour tout public. .

