Forum jobs d’été tROCKé Café / EPAJG Bourg Gradignan, vendredi 5 avril 2024.

Forum jobs d’été Bourse aux offres d’emploi et rencontre avec les recruteurs au tROCKé (Epajg Bourg). 5 et 6 avril tROCKé Café / EPAJG Bourg Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Tu cherches un emploi pour cet été ? Ou tu as besoin de conseils pour ton CV ?

Le rendez-vous est donné aux jeunes de plus de 18 ans, vendredi 5 et samedi 6 avril au tROCKé EPAJG Bourgpour unebourse aux offres d’emploi et des rencontres avec des recruteurs !

Infos pratiques

tROCKE, – Epajg Bourg – 8 Avenue Jean Larrieu – Gradignan.

Vendredi 5 avril de 14h à 19h et samedi 6 avrilde 9h à 13h

À partir de 18 ans

Accès libre et gratuit

Contact : 05 56 89 17 12

tROCKé Café / EPAJG Bourg 8 avenue Jean Larrieu 33170 Gradignan

