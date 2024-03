Forum Jobs d’été Salle des fêtes de Médréac Médréac, samedi 23 mars 2024.

Forum Jobs d’été Tu as besoin d’un job saisonnier pour l’été prochain ? Ce forum est fait pour toi ! Samedi 23 mars, 08h30 Salle des fêtes de Médréac Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T08:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T08:30:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Notre forum Jobs d’été pourra te permettre de :

Rencontrer des entreprises locales

Plusieurs secteurs d’activités seront représentés : restauration, animation, intérim, agro-alimentaire… Tu pourras consulter et postuler directement à des offres d’emploi.

T’entraîner à passer un entretien

Le Club des Entreprises du Pays de Brocéliande proposera aux volontaires de passer un entretien d’embauche.

Travailler et soigner ton CV

Les Points Accueil Emploi, We Ker (le réseau des missions locales) et l’information jeunesse pourront t’aider à améliorer ton CV et à rédiger ta lettre de motivation.

Salle des fêtes de Médréac 15bis rue de la Libération 35360 Médréac Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

forum jobs d’été