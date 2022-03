Forum Jobs d’été Manufacture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Forum Jobs d’été Manufacture, 26 mars 2022, Nantes. 2022-03-26

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non Info Jeunes Pays de la Loire (Crij) organise un Forum Jobs d’été. 21 recruteurs, soit plus de 1500 offres d’emploi saisonnier, attendent les jeunes Nantais. Une dizaine de secteurs d’activité seront représentés avec plus de 1500 offres au total : restauration, commerce, animation, aide à la personne, assistance téléphonique, etc. Le Forum Jobs d’été est le rendez-vous incontournable pour trouver un emploi saisonnier en 2022 en Pays de la Loire. Lors de ce rendez-vous, un pôle information sera à disposition des visiteurs. Ce forum est à destination des plus de 18 ans. Manufacture adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.infos-jeunes.fr/agenda/forum-jobs-dete-2022-info-jeunes-nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Manufacture Adresse 10 bis bd de Stalingrad Ville Nantes lieuville Manufacture Nantes Departement Loire-Atlantique

Manufacture Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Forum Jobs d’été Manufacture 2022-03-26 was last modified: by Forum Jobs d’été Manufacture Manufacture 26 mars 2022 Manufacture Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique