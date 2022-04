Forum Jobs d’été, c’est reparti ! Salle des fêtes de Ramonville, 13 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne.

Forum Jobs d’été, c’est reparti !

Salle des fêtes de Ramonville, le mercredi 13 avril à 14:00

**Près de 600 offres d’emplois** Les jeunes avec ou sans expérience, à la recherche d’un job saisonnier ou de CDI étudiant, pourront y rencontrer les employeurs qui recrutent et bénéficier d’informations pratiques, de conseils et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans les secteurs de l’animation et loisirs, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de l’intérim…Une vingtaine d’entreprises seront présentes et près de 600 offres d’emplois saisonniers sont proposées cette année par Carrefour, LDL, Gaumont, Babychou, Ema Ma Nounou à moi, UFCV, Tuc vacances, Côté sport, Au boulot, Optineris, Arteris, Multiagri, Tremplin…). **Les temps forts du forum** * En plus des entreprises présentes sur le forum, une multitude d’annonces seront également affichées. * Un espace international proposera des jobs et des stages pour partir travailler à l’étranger. * L’espace **« Job dating »**, principale attraction du forum, permettra de passer instantanément des entretiens avec les recruteurs. C’est l’espace préféré des jeunes qui permet d’accroître leurs chances de décrocher un emploi saisonnier ! * Face à l’exercice délicat du CV, surtout lors de la première recherche d’emploi, **l’Info Jeunes du Sicoval** proposera un accompagnement en amont pour préparer au mieux ses entretiens. Pour ceux qui s’y prennent un peu tard, l’Info Jeunes et l’Espace Emploi Formation du Sicoval seront là sur place pour accompagner les jeunes à la création du CV et la préparation à l’entretien d’embauche. * Un guide édité par l’Info jeunes Occitanie sera également remis aux visiteurs Après le forum d’autres annonces seront disponibles sur le site de l’Info Jeunes Occitanie : [www.crij.org](https://www.crij.org/fr/) qui compile celles de l’Information Jeunesse du Sicoval, les leurs et celles de la Région.

Entrée libre

Le forum « Jobs d’été » est de retour. L’objectif : accompagner les jeunes de 18 à 29 ans, avec ou sans expérience dans leur recherche d’un job et faciliter la mise en relation jeunes/entreprises.

Salle des fêtes de Ramonville Parc technologique du canal, Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00