Forum Jobs d’été Centre de Congrès Caen, vendredi 12 avril 2024.

Forum Jobs d’été Chaque année, Info Jeunes Normandie et France Travail organisent les Forums Jobs d’Été à Caen et à Rouen. Des dizaines de recruteurs seront là pour vous aider à trouver votre petit boulot estival ! Vendredi 12 avril, 09h30 Centre de Congrès Entrée libre

Début : 2024-04-12T09:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:30:00+02:00

Animation, restauration, service à la personne… tous les secteurs sont représentés. En plus des recruteurs présents à l’étage, des centaines d’offres seront affichées au rez-de-chaussée du Centre de Congrès à Caen… de quoi trouver un petit boulot estival !

Afin de bien préparer votre candidature et vous préparer aux entretiens, Forum Jobs d’été vous proposera la liste des recruteurs présents et les profils de postes recherchés.

N’hésitez pas à aller visiter les sites des employeurs qui vous intéressent pour mieux les connaître. Cela fera peut-être la différence.

Des villages pour s’enrichir de précieux conseils

Ces villages animés par des « experts » répondent à vos questions et vous informent sur des sujets spécifiques.

Les différents animateurs, les conseillers France Travail, des Missions Locales et les informateurs jeunesses seront disponibles pour facilier votre parcours sur le forum.

Village « cocon » – Espace détente pour les jeunes, échanges informels, recueil de l’avis des visiteurs, guides d’Info Jeunes Normandie…

Village « Conseils pour décrocher un job » – En France ou à l'international.

Village « Infos Jeunesse » – Informations et conseils sur le job et les dispositifs pour les jeunes.

Village « Engagement » – Informations sur le service civique, le mentorat IJ, le bénévolat …

Village de l'Animation – Informations sur le BAFA, les jobs dans l'animation…

Village « Job dating » – Entretiens avec des recruteurs.

À ne pas oublier !

CV obligatoire pour le village Job dating ! Besoin d’un coup de pouce ? Venez nous voir à Info Jeunes Normandie ou participez aux ateliers.

Des attestations de présence seront disponibles afin de justifier votre absence auprès de votre établissement scolaire.

Centre de Congrès 13 Avenue Albert Sorel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

