Forum Jobs d’été Bureau Information Jeunesse Marmande, samedi 6 avril 2024.

JOBS D’ÉTÉ 2024

On vous donne RDV pour nos FORUMS JOB D’ÉTÉ 2024 au Pôle Jeunes (3 rue de l’observance, 47200 MARMANDE):

► Samedi 9 mars sur les thèmes de : l’animation, l’engagement et volontariat : BAFA, BNSSA, service civique, Mobilité Européenne, métier de la défense ….

► Samedi 6 avril sur les thèmes de : l’agroalimentaire, l’agriculture, l’apprentissage et la restauration, l’industrie ….

► De 13h30 à 17h30

L’association « Soyons le changement » sera présent:

Le programme comprend des activités de développement personnel qui permettent aux jeunes de prendre confiance en eux·elles, d’être plus à l’aise à l’oral et d’aborder plus sereinement leur projet professionnel.

De nombreux employeurs seront présents pour vous rencontrer et vous proposer des jobs

N’oubliez pas vos CV !

