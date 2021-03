Forum Jobs d’été 2021 – Crij Nantes – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 20 mars 2021-20 mars 2021, Nantes.

2021-03-20

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non

Vous recherchez un job pour cet été ? Vous avez entre 18 et 30 ans ? Rendez-vous samedi 20 mars 2021 sur Discord : présence de recruteurs variés et plus de 2 500 offres d’emploi à la clé rien que pour vous ! Pour vous aider dans votre recherche de jobs saisonniers, le CRIJ organise cette année un forum jobs d’été en ligne avec un programme tout aussi riche : – Des conférences animées par le CRIJ et ses partenaires (URSSAF, Particulier Emploi, Apitu et Club Téli) : « Trouver son job » à 10h30, « Trouver un job à l’étranger » à 11h30 et « Connaître ses droits au travail » à 14h.- Des informations sur la façon de chercher un job, le CV, la lettre de motivation, l’entretien en visio, etc.- Des entretiens de pré-recrutement avec une vingtaine d’employeurs de secteurs variés comme l’assistance téléphonique, la logistique, la propreté, la grande distribution, l’animation, les services à la personne, l’intérim, etc. Le programme vous intéresse ? Vous êtes motivés pour décrocher votre job malgré le contexte actuel ? Alors rejoignez-nous samedi 20 mars 2021, entre 10h et 17h sur Discord ! Vous pourrez retrouvez les offres de nombreux employeurs (présents sur le forum ou pas) sur l’application TILT infos-jeunes.fr et sur le site infos-jeunes du Crij à partir du 20 mars. Inscription obligatoire au forum (nombre de places limité)

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes