Salle des variétés, le mercredi 2 mars à 14:00

### La municipalité de Sainte-Livrade-sur-Lot organise la cinquième édition du Job Dating, le mercredi 2 mars 2022, de 14h00 à 17h00 à la salle des variétés de Sainte-Livrade-sur-Lot. Les objectifs de cette action sont de mettre en relation directe les demandeurs d’emploi avec les entreprises qui recrutent, mais aussi de leur faire découvrir différents métiers. En 2020, la manifestation avait rassemblé près de 200 demandeurs d’emplois, dont une cinquantaine a été recrutée directement !

Salle des variétés Sainte-Livrade-sur-Lot

