Forum jeunesse Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

Forum jeunesse Morlaix, 7 février 2023, Morlaix . Forum jeunesse Parc des expositions ZA de Langolvas Morlaix Finistère ZA de Langolvas Parc des expositions

2023-02-07 09:30:00 – 2023-02-07 18:00:00

ZA de Langolvas Parc des expositions

Morlaix

Finistère Ce forum d’informations organisé par Morlaix Communauté est destiné aux jeunes de 11 à 30 ans (et à leurs familles). En plus de présenter les missions et activités des structures et dispositifs du territoire sur des thématiques telles que la santé, les loisirs, l’insertion, le logement, la mobilité, l’engagement, la culture et l’emploi cet événement sera l’occasion de poursuivre le recueil de paroles des jeunes en lien avec la construction du projet politique jeunesse. +33 2 98 62 10 62 ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistère ZA de Langolvas Parc des expositions Ville Morlaix lieuville ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Forum jeunesse Morlaix 2023-02-07 was last modified: by Forum jeunesse Morlaix Morlaix 7 février 2023 finistère morlaix Parc des expositions ZA de Langolvas Morlaix Finistère

Morlaix Finistère