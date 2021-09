Forum jeune public : Ma planète pour demain Centre de loisirs du Cabirol,19 allée des Alpilles, 2 octobre 2021, Colomiers.

Forum jeune public : Ma planète pour demain

Centre de loisirs du Cabirol, 19 allée des Alpilles, le samedi 2 octobre à 10:00

**Chacun a un rôle à jouer pour protéger la planète. Avec des gestes simples à faire au quotidien, il est possible d’avoir un impact positif sur l’environnement. Tri des déchets, alimentation, énergie… il n’existe pas de petits changements, seulement de bonnes habitudes !** **À 10h et à 16h** : spectacle pour les enfants à partir de 6 mois (nombre de places limité) « Au pied de mon arbre » : c’est l’histoire d’un arbre, ses joies, ses bonheurs, ses rencontres avec les hommes, ses tristesses et ses malheurs. Ce spectacle, réalisé par la compagnie « Aspirêve », sensibilise les enfants à la beauté de la nature, nous rappelant qu’il est important d’en prendre soin, de l’aimer et de l’admirer. Vivre avec la nature, ça s’apprend, tout en rigolant, rêvant et en passant un bon moment ! Durée : 30 minutes **De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30** : animations en accès libre pour sensibiliser petits et grands au lien entre environnement et santé : * **Heureux en ménage :** atelier sur la fabrication de produits d’entretien naturels, pour une maison propre qui respecte l’environnement. Animé par l’association France Nature Environnement. * **Stand de réduction des déchets :** grand jeu du tri, atelier compostage, memory… Animé par Toulouse Métropole. * **Au royaume des abeilles :** grâce à une ruche pédagogique, les enfants pourront découvrir la vie des abeilles. Animé par la Coopérative des apiculteurs d’Occitanie. * **Atelier compost à lombrics :** plutôt que de jeter vos épluchures à la poubelle mettez-les au compost ! Si vous n’avez pas de jardin, pensez au lombricomposteurs. Animé par le Pôle petite enfance. * **Atelier jardinage :** les enfants pourront réaliser des plantations et ramener leur plant à la maison. Animé par le le Pôle petite enfance. * **Atelier lecture thématique** animé par le Pavillon Blanc Henri-Molina * **En avant les artistes :** atelier créatif et coloriages. * **Stand de documentation** avec diffusion de la brochure « Mikalou sauve la planète ». * **Exposition** sur l’environnement et la santé. > + d’info, [cliquez ici](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Forum_Ma_planete_pour_deain.pdf) Horaires ——– 10h-17h30 **Détails sur le lieu**: Centre de loisirs du Cabirol, 19 allée des Alpilles

