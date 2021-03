FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES En ligne, 4 avril 2021-4 avril 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 4 avril 2021

de 17h à 20h

Le lundi 5 avril 2021

de 9h à 19h30

Le mardi 6 avril 2021

de 9h à 19h30

Le mercredi 7 avril 2021

de 9h à 17h

gratuit

Dans le cadre du 25ème anniversaire de la Conférence Mondiale sur les Femmes, impulsée par l’ONU à Pékin en 1995, la CLEF (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) présente le premier FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES, du 4 au 7 avril 2021, en digital en raison des conditions sanitaires.

Inscrivez-vous ici : https://forms.gle/rsiYza7WyhwrXZjP7

Événement intergénérationnel, grand public et international, son objectif est de lutter contre les stéréotypes de genre en sensibilisant et en mobilisant le plus grand nombre sur le besoin de l’égalité femmes-hommes pour construire une société mixte, juste et solidaire.

Ce FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES promeut la diversité des actions mises en place par des associations françaises, membres de la CLEF, pour défendre les droits des femmes dans le monde, tout en associant la mobilisation des actrices et acteurs à des travaux de réflexion et des perspectives thématiques. Il réunira ainsi plusieurs dizaines d’intervenant.es étranger.es et plus d’un millier de participant.e.s de tous les horizons.

Ce sera l’occasion d’échanger sur les droits des femmes au travers d’une vingtaine d’ateliers aux formats divers : conférences, débats, interviews, films, vidéos. Les inscriptions sont gratuites et obligatoires, afin de permettre à toutes et tous de recevoir les informations de connexion pour cet évènement.

Faisant écho au Forum Génération Égalité prévu à Paris en juin 2021 par la France, le Mexique et l’ONU pour les 25 ans de Pékin +25, le FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES de la CLEF est également le point de départ d’une campagne de sensibilisation visant à faire connaître les recommandations de la société civile aux autorités françaises, européennes et internationales. Ces recommandations seront remises sous forme écrite à M. le Premier ministre Jean Castex, M. le Ministre Jean-Yves Le Drian, Mme la Ministre Elisabeth Moreno, ainsi qu’à Mme Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum génération égalité.

Le FORUM INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES de la CLEF est soutenu par de nombreux partenaires : la Ville de Paris, le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Fondation Raja-Danièle Marcovici, Engie, le Haut Conseil à l’Egalité Femmes-Hommes, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, TV5Monde, France Média Monde, Cartooning for Peace, Glory, Drôles d’Oiseaux, le Forum Génération Égalité.

En ligne 9 rue de Vaugirard Paris 75006

Contact :La CLEF (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes) 0786003150 clef.femmes@gmail.com https://www.clef-femmes.fr https://www.facebook.com/cleffemmes https://twitter.com/ClefFemmes0786003150 clef.femmes@gmail.com

Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes