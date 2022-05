Forum International de la Météo et du Climat à l’Académie du Climat Académie du climat, 14 mai 2022, Paris.

Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 :

L’Académie du Climat collabore cette année à la 19e édition du Forum International de la Météo et du Climat (FIM), avec une riche programmation gratuite d’ateliers, de tables rondes et de conférences, ouverte à toutes et tous. Ce rendez-vous incontournable d’éducation et de mobilisation sur les enjeux du climat facilite les échanges des petits et des grands avec des associations, des scientifiques ou encore les médiateurs de l’Académie du Climat… Samedi 14 et dimanche 15 mai, à l’Académie, vous sont proposés gratuitement 18 ateliers et 3 grandes conférences pour en savoir plus et passer à l’action ensemble !

SAMEDI 14 MAI

LES ATELIERS (gratuits)

14h à 16h – Atelier « Inventons nos vies bas carbone » (à partir de 9 ans)

Venez imaginer en famille de nouveaux modes de vie et découvrir les multiples façons de réduire votre empreinte carbone !

– salle 2.20 2.21 – détail et inscription ici

14h à 16h – Atelier jeu Arbre du climat (à partir de 9 ans)

Jeu pour petits et grands afin de mieux comprendre les liens entre l’énergie, les activités humaines et le changement climatique.

En salle Manufacture – détail et inscription ici

14h à 15h – Atelier démonstration de réparation de vélo

Vous avez un vélo mais vous ne savez pas l’entretenir ? Venez apprendre les réparations de bases avec un modèle de démonstration !

Atelier Bricolage RDC – détail et inscription ici

15h30 à 16h30 – Atelier réparation de vélo pour les enfants – moins de 14 ans

Viens apprendre à réparer un vélo (sans tes parents !) à partir de modèles de démonstration.

– dans Atelier Bricolage – détail et inscription ici

A 14h et à 16H30 – Atelier cuisine » Rien ne se perd tout se cuisine »

Venez cuisiner anti-gaspi et apprendre plein de délicieuses astuces !

Dans Atelier Cuisine 1er étage – détail et inscription ici

A 14h – 15h – 16h et 17h – Atelier compostage et lombricompostage des biodéchets

Venez découvrir les petites bêtes qui transforment nos épluchures en bel engrais…

Dans l’Atelier Réparation – détail et inscription ici

A 14h – 15h – 16h et 17h – Visite guidée de l’Académie du Climat – à confirmer

19h30 à 22h30 – Atelier jeu « 2Tonnes de carbone »

Venez calculer votre empreinte carbone en découvrant différentes actions individuelles et collectives qui sont nécessaires au maintien du changement climatique à +1.5°C à entreprendre.

En salle Pépinière – RDC – inscription ici

A 14h et à 15h30 – Atelier jeu Climat TIC TAC

Venez élaborer une stratégie face aux périls qui menacent la planète ! Il vous faut agir collectivement en fonction des aléas climatiques et des leviers d’action dont vous disposez.

En salle Pépinière – RDC – inscription ici

de 14h à 17h – Jeu ClimarisQ

Découvrez ce jeu vidéo scientifique qui met en évidence la complexité du système climatique et l’urgence d’agir ensemble pour limiter le changement climatique.

En salle Pépinière – RDC – toutes les 30 minutes – inscription ici

de 14h à 18h30 – Atelier jeux Bataille du Climat – Carbon line – Climapoly

Testez vos connaissances générales sur le Climat et la Biodiversité et amusez-vous avec 2 à 6 joueurs. A découvrir : la Bataille du Climat, la Carbon Line et le Climapoly.

En salle Pépinière – RDC – en continu

de 14h à 18h30 – Les secrets de la photosynthèse

Comment les plantes créent-elles de l’énergie ? Venez le découvrir en reconstruisant les molécules de la réaction photosynthétique et pourquoi celle-ci est si importante.

au Labo d’éco-construction – en continu

CONFERENCES (gratuites)

13h30 à 14h30 – QUEL CLIMAT EN ILE-DE-FRANCE EN 2050

A l’occasion du 19e Forum de la Météo et du Climat 2022, comment le climat va-t-il évoluer dans notre région en termes de températures, précipitations, phénomènes extrêmes ? Deux experts de Météo-France décryptent le climat futur pour l’Ile-de-France

Inscription ici

En salle des Fêtes – 2e étage

15h30 à 16h30 – LA REPRÉSENTATION DES QUESTIONS CLIMATIQUES DANS LES MÉDIAS TÉLÉVISÉS

Marina Yakovlev, fondatrice et présidente du web-media EcoYako, animera la table-ronde aux côtés d’un.e membre du collectif « Plus de Climat dans les Médias», d’un.e professeur d’une école de journalisme et d’un.e journaliste engagé.e.

inscription ici

En Salle de Fêtes – 2e étage

17h30 à 19h – LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À PARIS : COMPRENDRE ET S’ADAPTER

Partage des dernières connaissances sur l’évolution du climat parisien face au changement climatique et les stratégies à anticiper pour s’y préparer…

Avec l’Agence parisienne du climat, l’Académie du Climat et la direction de la transition écologique de la Ville de Paris – détail et inscription ici

Détail et inscription ici

En Salle de Fêtes – 2e étage

DIMANCHE 15 MAI

LES ATELIERS (gratuits)

14h à 16h – Atelier « Inventons nos vies bas carbone » (à partir de 9 ans)

Venez imaginer en famille de nouveaux modes de vie et découvrir les multiples façons de réduire votre empreinte carbone !

Salle 2.20 2.21 – détail et inscription ici

de 14h30 à 17h – Atelier la Fresque du Climat

Pour agir face au changement climatique, il faut d’abord le comprendre !

Salle des Mariages – 2e étage – détail et inscription ici

A 14h et à 15h30 – Atelier jeu Climat TIC TAC

Venez élaborer une stratégie face aux périls qui menacent la planète ! Il vous faut agir collectivement en fonction des aléas climatiques et des leviers d’action dont vous disposez.

En salle Pépinière – RDC (2 créneaux d’1h30) – inscription ici

De 14h à 16h30 – Jeu ClimarisQ

Découvrez ce jeu vidéo scientifique qui met en évidence la complexité du système climatique et l’urgence d’agir ensemble pour limiter le changement climatique.

En salle Pépinière – RDC – une session toutes les 30 minutes – inscription ici

de 14h à 17h – Atelier jeux Bataille du Climat – Carbon line – Climapoly

Testez vos connaissances générales sur le Climat et la Biodiversité et amusez-vous avec 2 à 6 joueurs. A découvrir : la Bataille du Climat, la Carbon Line et le Climapoly.

En salle Pépinière – RDC – en continu

de 14h à 17h – Les secrets de la photosynthèse

Comment les plantes créent-elles de l’énergie ? Venez le découvrir en reconstruisant les molécules de la réaction photosynthétique et pourquoi celle-ci est si importante.

au Labo d’éco-construction – en continu

A propos du Forum International de la Météo et du Climat (FIM), créé en 2004, le FIM est devenu au fil des ans un événement incontournable d’éducation et de sensibilisation aux questions climatiques. Il facilite l’échange d’informations entre les différents acteurs (grand public, scientifiques, entreprises, communautés, présentateurs météo, …) afin que chacun puisse agir à son propre niveau face aux enjeux environnementaux et climatiques.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

