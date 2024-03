FORUM INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION : » ET SI TU DEVENAIS ENTREPRENEUR ? » Roquefort-la-Bédoule Roquefort-la-Bédoule, mardi 12 mars 2024.

Début : 2024-03-12T10:00:00+01:00 – 2024-03-12T12:30:00+01:00

Envie d’entreprendre ? Lancez-vous dans l’aventure! !

Le forum intercommunal met à la disposition des porteurs de projet un espace » Et si tu devenais entrepreneur ? » avec plusieurs structures d’aide à la création d’entreprise pour vous conseiller et vous guider au mieux dans votre projet.

Structures présentes :

BGE, COSENS, SMART WIZ, TIRET DU 6, PACI

Thèmes abordés :

Création d’entreprise, accompagnement, Chiffrage, Statut

Présentation des couveuses et coopératives d’entreprise spécialisées

Création en ligne-Expertise comptable-Protection du dirigeant

Comment booster sa visibilité grâce aux réseaux sociaux?

Montage financier et reprise d’entreprise

10h00-10h30 : Présentation des acteurs de la création d’entreprise

10h30-11h00 : Atelier juridique

11h15-11h45 : Atelier financement

12h00-12h30 : Atelier développement marketing

