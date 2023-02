Forum Intercommunal de l’Emploi et de la Formation- 13ème édition Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Le Forum Intercommunal de l’Emploi et de la Formation (13ème édition) se tiendra le Mardi 7 mars 2023 à Cassis à l’Oustau Calendal. Il va regrouper plus de 52 stands entreprises , 7 stands pour les organismes de formation et 4 stands pour les partenaires de l’accompagnement à l’emploi

Le Bus de l’emploi du Département des Bouches du Rhône sera également présent avec le pôle d’insertion d’Aubagne qui proposera deux ateliers : coaching et simulations d’entretien.



Parking gratuit pour les demandeurs d’emploi sur l’ esplanade Aristide Briand).



Les entreprises ne pouvant être présentes le jour du forum pourront transmettre au C.C.A.S. leurs offres d’emploi qui seront affichées le jour J à l’entrée de l’Oustau – Contact : Ericka Riechert 04.42.18.36.93 – e.riechert@cassis.fr



Pour plus d’informations, consulter le site internet dédié au forum : www.ccgr-forumemploi.fr ou contacter le C.C.A.S. au 04.42.18.36.87. ( Michèle Cassedanne) Organisé par le C.C.A.S. de Cassis,la Ville de Cassis , les communes de Carnoux-en-Provence – Roquefort-la-Bédoule et Gémenos et les partenaires de l’emploi. ccas@cassis.fr https://www.ccgr-forumemploi.fr/ Cassis

